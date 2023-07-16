У спортсмена, який пішов проти Бубки, почалися проблеми

Гераскевич активно виступає проти колишнього глави НОК України

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів, що розпочався процес позбавлення його членства у комісії атлетів Національного олімпійського комітету (НОК) України. Напередодні він ініціював голосування про те, щоб надіслати клопотання на Виконком та Асамблею НОК України щодо припинення членства Сергія Бубки у НОК.

Відповідний коментар Гераскевича доступний на сайті glavcom.ua. Спортсмен розповів, що його попросили не розголошувати подробиці справи, бо нібито цією інформацією може скористатися ворог. Проте Владислав уже зрозумів, що його хочуть усунути з комісії атлетів НОК.

Чим закінчиться наша історія… Вже є розуміння, що починається процес позбавлення мого членства в комісії НОК України… З їхньої сторони процес вже розпочався.

Ви кажете "їхньої". Це керівництво НОК маєте на увазі, Мінспорту, керівництво комісії атлетів? З якого саме боку почався процес?

Скажемо так, незадоволених останніми новинами людей. Я не можу сказати… Знову ж таки хочу залишитися людиною. Мене попросили на останньому нашому засіданні, щоб ми не розголошували інформацію. Я не буду розголошувати. Але я дізнався, що починається процес позбавлення мого членства в комісії атлетів НОК України…. – сказав Гераскевич.

Нагадаємо, за інформацією журналістів Bihus.Info, родина Бубки продовжує вести бізнес із так званою "днр" і відкрито продає паливо російським окупантам. Після публікації ЗМІ Гераскевич вимагав негайно позбавити Бубку членства в НОК. А ось голова НОК України, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що легендарний легкоатлет готує позов проти журналістів.