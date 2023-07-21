Цькування російської спортсменки Ісінбаєвої триває: згадали навіть борги за паркування

Зі спортсменки хочуть стягнути 27 тисяч рублів

Уряд Волгоградської області подав позов до легендарної російської спортсменки Олени Ісінбаєвої, яка нещодавно викликала бурю гніву у співвітчизників своєю заявою про війну в Україні.

Як пишуть російські ЗМІ, влада російського регіону через суд хоче домогтися від спортсменки виплат за борги за паркування.

"Це дивним чином співпало зі скандалом, в який потрапила олімпійська чемпіонка", — пише джерело.

За уточненими даними, позов подали через два місця для паркування площею 40 квадратів, які належать самій спортсменці. При цьому земля, на якій вони розташовані, знаходиться у власності муніципалітету Волгограда, а отже, до бюджету треба платити за оренду.

Позивач запевняє, що Ісінбаєва не підписала потрібних документів і просто нічого не перекладала владі з 2019 року. На цей час її борг становить 27 400 рублів.

У своїй нещодавній заяві Ісінбаєва назвала себе "людиною мира" і повідомила, що її військове звання — "номінальне".

Раніше "Телеграф" писав, що за такі слова у Махачкалі вирішили перейменувати легкоатлетичний стадіон, названий на честь Ісінбаєвої.