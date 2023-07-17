Зреклася армії і путіна: легенда російського спорту почала публічно виправдовуватися

Росіянка відповіла хейтерам та критикам

Одна з найвідоміших російських спортсменок Олена Ісінбаєва, яка підтримує криваву війну в Україні, відповіла на інформацію про те, що вона залишила свою батьківщину і переїхала жити в Іспанію. За словами олімпійської чемпіонки, у мережі опублікували фейкову інформацію про неї.

У своєму повідомленні Ісінбаєва наголосила, що правда була в Іспанії, але при цьому переїжджати туди не планувала.

Також Ісінбаєва відреагувала на інформацію журналістів про наявність у неї військового звання. Спортсменка написала, що ніколи не була на службі в російській армії.

На завершення вона натякнула, що її критикам ще можна встигнути чогось досягти в житті.

"Так само як ніколи не була депутатом Держдуми чи членом якоїсь партії. Звертаюся до всіх, хто поширює фейкові статті та інформацію: Я людина миру, завжди була і нею залишуся! Я завжди вірила і віритиму в кращі сторони кожної людини, навіть тих людей, які "готові кинути камінь у мене сьогодні" лише тому, що хтось щось десь сказав, написав або поширив фото 10-річної давнини.. У вас є шанс чогось досягти в цьому житті», – написала Ісінбаєва.

Раніше в одному з розслідувань йшлося про те, що Ісінбаєва має звання майора.