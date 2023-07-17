Отреклась от армии и путина: легенда российского спорта начала публично оправдываться

Россиянка ответила хейтерам и критикам

Одна из самых известных российских спортсменок Елена Исинбаева, поддерживающая кровавую войну в Украине, ответила на информацию о том, что она покинула свою родину и переехала жить в Испанию. По словам олимпийской чемпионки, в сети опубликовали фейковую информацию о ней.

В своем сообщении Исинбаева отметила, что правда была в Испании, но при этом переезжать туда не планировала.

Также Исинбаева отреагировала на информацию журналистов о наличие у нее воинского звания. Спортсменка написала, что никогда не состояла на службе в российской армии.

В завершении она намекнула, что ее критикам еще можно успеть чего-то добиться в жизни.

"Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: Я человек мира, всегда была и ею останусь! Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые "готовы бросить камень в меня сегодня" лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности. Цените себя и свое время, не тратьте его понапрасну… У вас еще есть шанс, чего-то достичь в этой жизни", – написала Исинбаева.

Ранее в одном из расследований говорилось, что Исинбаева имеет звание майора.