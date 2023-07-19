Заступилися за окупантів: МОК покарав Британію за жорстку позицію щодо спортсменів з росії та Білорусі

МОК зайняв дивну позицію

Міжнародний олімпійський комітет відібрав у Великої Британії право на проведення кваліфікаційних змагань на Олімпійські ігри в Парижі.

Як пише The Times, МОК не сподобалася жорстка позиція британців стосовно спортсменів із Білорусі та росії.

Справа в тому, що влада Великої Британії вимагала від представників цих країн підписувати особисту декларацію перед поїздкою до їхніх країн. У декларації росіяни та білоруси мали гарантувати, що не підтримують режим росії, який веде війну в Україні.

Зазначимо, що Лондон мав стати місцем проведення кваліфікації з нових олімпійських видів спорту, таких як брейкінг, скейтбординг, спортивне скелелазіння та фрістайл BMX.

Змагання мали пройти у червні 2024 року.

"Ми вкрай розчаровані тим, що не змогли привезти Олімпійську відбіркову серію до Великої Британії, як ми сподівалися. Це особливо прикро для тих британських спортсменів, які нині втрачають перевагу боротьби за путівки до Парижа перед пристрасною домашньою публікою", — сказав представник місцевої влади.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у росії хочуть провести альтернативні Олімпійські ігри.