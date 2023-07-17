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Україна отримала ще дві ліцензії на Олімпійські ігри-2024

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
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Олексій Середа та Кирило Болюх
Олексій Середа та Кирило Болюх. Фото Getty Images

Раніше Україна ще не отримувала ліцензій на Ігри в Парижі у цьому виді спорту.

Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Кирило Болюх вибороли право на участь в Олімпійських іграх-2024, які пройдуть у Парижі.

На чемпіонаті світу з водних видів спорту в японському місті Фукуока вони посіли друге місце, виборовши срібні медалі першості, пише "Телеграф".

Середа та Болюх стали одними з найкращих у фіналі синхронних стрибків із 10-метрової вежі.

Чемпіонами світу у цій дисципліні стали представники Китаю (477,75), які вважалися головними лідерами змагань. Третє місце зайняв мексиканський дует (343,16).

Потрапляння у трійку призерів на світовій першості гарантувало нашим спортсменам право на поїздку на Олімпійські ігри-2024 у цій дисципліні.

Цікаво, що раніше Україна ще не отримувала ліцензій на Ігри у Парижі у цьому виді спорту.

Олімпіада в Парижі пройде з 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ліцензії на Олімпійські ігри-2024 отримали українські стрибуни у висоту Ірина Геращенко та Юлія Левченко. На етапі "Діамантової ліги" у Хожуві (Польща) вони посіли перше та третє місця відповідно.

Теги:
#Спорт #Париж #Стрибки у воду #Олімпіада