Украина получила еще две лицензии на Олимпийские игры-2024

Ранее Украина еще не получала лицензий на Игры в Париже в данном виде спорта

Украинские прыгуны в воду Алексей Середа и Кирилл Болюх завоевали право на участиея в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже.

На чемпионате мира по водным видам спорта в японском городе Фукуока они заняли второе место, завоевав серебряные медали первенства, пишет "Телеграф".

Середа и Болюх стали одними из лучших в финале синхронных прыжков с 10-метровой вышки.

Чемпионами мира в данной дисциплине стали представители Китая (477,75), которые считались главными фаворитами соревнований. Третье место занял мексиканский дует (343,16).

Попадание в тройку призеров на мировом первенстве гарантировало нашим спортсменам право на поездку на Олимпийские игры-2024 в этой дисциплине.

Интересно, что ранее Украина еще не получала лицензий на Игры в Париже в данном виде спорта.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что лицензии на Олимпийские игры-2024 получили украинские прыгуньи в высоту Ирина Геращенко и Юлия Левченко. На этапе "Бриллиантовой лиги" в Хожуве (Польша) они заняли первое и третье места соответственно.