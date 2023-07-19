Заступились за оккупантов: МОК наказал Британию за жесткую позицию по спортсменам из россии и беларуси

МОК занял странную позицию

Международный олимпийский комитет отобрал у Великобритании право на проведение квалификационных соревнований на Олимпийские игры в Париже.

Как пишет The Times, МОК не понравилась жесткая позиция британцев по отношению к спортсменам из Беларуси и россии.

Дело в том, что власти Великобритании требовали от представителей этих стран подписывать личную декларацию перед поездкой в их страны. В декларации россияне и белорусы должны были гарантировать, что не поддерживают режим россии, который ведет войну в Украине.

Отметим, что Лондон должен был стать местом проведения квалификации по новым олимпийским видам спорта, таким как брейкинг, скейтбординг, спортивное скалолазание и фристайл BMX.

Соревнования должны были пройти в июне 2024 года.

"Мы крайне разочарованы тем, что не смогли привезти Олимпийскую отборочную серию в Великобританию, как мы надеялись. Это особенно обидно для тех британских спортсменов, которые сейчас теряют преимущество борьбы за путевки в Париж перед страстной домашней публикой", — сказал представитель местной власти.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в россии хотят провести альтернативные Олимпийские игры.