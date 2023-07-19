Скандал з Ісінбаєвою набирає обертів: у росії запропонували забути про її заслуги

Спортсменка зазнає цькування у себе на батьківщині

Дворазова олімпійська чемпіонка Олена Ісінбаєва продовжує залишатися однією з обговорюваних осіб у росії в останні дні. Нещодавно вона опублікувала скандальну заяву, в якій зреклася військових звань і не підтримала путіна, що явно вивело з себе росіян.

Як пишуть російські ЗМІ, у Махачкалі вже думають перейменувати стадіон, який був названий на честь спортсменки.

Колишній голова ДКР Леонід Тягачов закликав провести "слідство" щодо спортсменки.

"Питання з перейменуванням стадіону вирішувати не голові Дагестану. Треба спочатку подумати і ціле слідство провести, хто що сказав і зробив. Ісінбаєва своїми діями показала, що вона найкраща у світі", — сказав він.

Водночас президент місцевого футбольного клубу "Динамо" Гаджі Гаджиєв погоджується з пропозицією перейменувати стадіон.

"Її виступ демонструє відповідне ставлення до країни. Крім того, за весь цей час Ісінбаєва з’явилася тут лише одного разу", — сказав він.

Були й ті, хто намагається розібратися у ситуації не поспішати звинувачувати Ісінбаєву. Серед них виявився глава Федерації біатлону Санкт-Петербурга Дмитро Васильєв.

"Не треба всіх цих різких рухів. Вона дівчина, могла просто не зрозуміти всю серйозність того, що вона є офіцером російської армії. Не думаю, що вона хотіла висловитись у дусі (Максима) Галкіна. Не треба її дискредитувати", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ісінбаєва має звання майора.