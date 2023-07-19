Скандал с Исинбаевой набирает оборотов: в россии предложили забыть о ее заслугах

Спортсменка подвергается травле у себя на родине

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых личностей в россии в последние дни. Недавно она опубликовала скандальный пост, в котором отреклась от воинских званий и не поддержала путина, что явно вывело из себя россиян.

Как пишут российские СМИ, в Махачкале уже думаю думают переименовать стадион, который был назван в честь спортсменки.

Бывший глава ОКР Леонид Тягачев призвал провести "следствие" в отношении спортсменки.

"Вопрос с переименованием стадиона решать не главе Дагестана. Надо сначала подумать и целое следствие провести, кто что сказал и сделал. Исинбаева своими действиями показала, что она лучшая в мире", — сказал он.

В то же время президент местного футбольного клуба "Динамо" Гаджи Гаджиев согласен с предложением переименовать стадион.

"Ее выступление демонстрирует соответствующее отношение к стране. Кроме того, за все это время Исинбаева появилась здесь лишь однажды", — сказал он.

Были и те, кто пытается разобраться в ситуации не спешить обвинять Исинбаеву. Среди них оказался глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

"Не надо всех этих резких движений. Она девушка, могла просто не понять всю серьезность того, что она является офицером российской армии. Не думаю, что она хотела высказаться в духе (Максима) Галкина. Не надо ее дискредитировать", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Исинбаева имеет звание майора.