Не поддержала войну и путина: легендарная российская спортсменка вызвала волну хейта

Сама спортсменка уже давно живет за пределами своей родины

Легенда российского спорта Елена Исинбаева столкнулась с массовой критикой со стороны своих сограждан после того, как назвала себя "человеком мира".

Россиянам крайне не понравилось то, что в своем недавнем заявлении спортсменка не поддержала диктатора владимира путина и его так называемую "СВО" в Украине.

Также Исинбаева отмечала, что никогда не получала звания майора и не принимает ничью сторону в конфликте.

В комментариях во всех соцсетях ей пишут тысячи возмущенных россиян, которые удивлены поступком спортсменки.

Также без внимания поступок Исинбаевой не оставил и скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

"Елена Исинбаева сказала, что она номинально была офицером российской армии. Мне бы хотелось, чтобы она пояснила, что значит "номинально". Она, получается, была номинальным офицером, получала номинальную зарплату, номинальные льготы? Или это все-таки не так? Еще было бы интересно услышать комментарии воинского подразделения, которое она представляла. Была ли Исинбаева номинальным офицером? Если Елена Исинбаева будет отстаивать интересы рф в МОК не номинально, то ее возвращение к работе будет полезно. А если номинально, то это вызовет еще большие вопросы", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что спортсменка давно живет в Тенерифе, где имеет огромный дом на берегу Атлантического океана.