Спортсменка навряд чи засмутиться

російську олімпійську чемпіонку Олену Ісінбаєву своєрідно покарають за те, що вона зреклася звання майора і не стала підтримувати путіна у війні з Україною.

Як пишуть місцеві ЗМІ, легенду світового спорту вирішили виключити із центрального штабу "Загальноросійського народного фронту".

Питання обговорюватимуть під час засідання 25 липня.

До речі, навряд чи Ісинбаєва особливо переживатиме цю подію. Справа в тому, що ЗНФ — це громадський рух, створений за ініціативою диктатора путіна. Посада в ньому не давала спортсменці, яка мешкає в Іспанії (якщо вірити ЗМІ), жодних переваг.

Цієї думки дотримується політолог В’ячеслав Кузьменко. Він вважає, що спортсменка "без особливих страждань переживе виняток із ЗНФ".

"До того ж на Тенеріфе такі розлади переживати значно легше. Але що саме на неї всі так активно кинулися? Взялися б краще за депутатів Держдуми, у яких дітки розкидані по ворожих країнах, там таких далеко не одиниці... Від Ісінбаєвої явно користі більше країні було, ніж від деяких законодавців", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Ісінбаєва була у списку російських спортсменів, які підтримують війну.