"Стежте за своїм язиком": Валуєв пригрозив російським спортсменам після зради Ісінбаєвої

Після слів спортсменки влада рф переполошилася

Колишній боксер, депутат Держдуми рф Микола Валуєв прокоментував гучну заяву легендарної російської легкоатлетки Олени Ісінбаєвої, яка назвала "чисто номінальним" своє майорське звання в армії росії.

Відповідний коментар Валуєва наводить "Матч ТВ". Микола звернувся до російських спортсменів, щоб ті думали, що говорити пресі, або просто мовчали.

"Спортсмен – осередок уваги людей. Поодинокі випадки перетворюють на загальний тренд. Та ж заява Олени Ісінбаєвої

Спортсмени щось не розуміють. Але під час серйозних подій у світі треба їм все ж таки почитати щось серйозне про політику, а не лише щось гламурне.

Нещодавно сам я бачив, що у збірній хлопців інструктували про провокації. Дехто сприйняв це з усмішкою. Діти, стежте за своєю мовою. Якщо ви говорите, то будьте ласкаві, розумійте наслідки, розумійте предмет того, про що ви говорите. Або просто хоча б мовчіть”, — заявив Валуєв.

Нагадаємо, в Ісінбаєвої почалися проблеми в рф після її інтерв’ю. Легенду спорту вирішили виключити із центрального штабу "Загальноросійського народного фронту". Крім того, в росії почали забувати про досягнення спортсменки.