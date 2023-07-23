"Драконівське" обмеження для українських спортсменів можуть скасувати

Переговори на цю тему вже розпочалися

Українським спортсменам можуть дозволити брати участь у міжнародних змаганнях, де також беруть участь росіяни та білоруси.

Про це заявив міністр молоді та спорту та президент НОК України Вадим Гутцайт, пише Tribuna.

За словами глави міністерства, переговори з федераціями вже розпочалися.

Заборону на участь українським спортсменам у таких змаганнях вирішили переглянути через те, що з великою ймовірністю росія та білорусь не будуть запрошені на Олімпіаду-2024.

"Як ми прочитали на сайті МОК, через кілька днів буде надіслано запрошення про участь в Олімпійських іграх усім країнам у світі, але не буде запрошено російську федерацію і білорусь. І це, я вважаю, вже якась перемога і нашої спортивної спільноти, і міністерства, і НОК. Тому що постійно робота.

І оскільки зараз росіянам та білорусам не будуть надіслані запрошення, то росіяни та білоруси як офіційних країн не будуть на ОІ. Ми вже розпочали дискусію щодо можливості того, щоб наші спортсмени брали участь у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади, якщо країн-агресорів не буде на Іграх", – сказав міністр.

Раніше "Телеграф" писав про те, що легендарного шахіста не випускають з України.