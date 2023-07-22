Українських спортсменок випадково "відправили" на турнір з росіянами: що сталося

Українки випадково потрапили до заявки

Українські фехтувальники потрапили в заявку нашої збірної на чемпіонат світу, де також заявлені росіяни та білоруси. У Федерації фехтування України заявили, що це сталося помилково.

Як зазначають у ФФУ, наші спортсмени не братимуть участі у змаганнях.

Зазначимо, що інформація про виступ наших спортсменок з’явилася на офіційному сайті світової першості. При цьому українки від початку знали, що на турнір не поїдуть.

"Наші спортсмени не змагатимуться там, де змагатимуться російські та білоруські спортсмени відповідно до наказу Мінмолодьспорту з цього приводу.

При цьому ми продовжуємо шукати варіанти, щоби наші спортсмени продовжували змагатися і до останнього намагаємось зберігати їхні шанси на участь. Відсутність спортсмена у заявці унеможливлює його участь навіть у разі відсутності російських та білоруських спортсменів", – сказали у ФФУ.

Від України на чемпіонат світу мали вирушити Джоан Фейбі Бежура, Інна Бровко, Влада Харкова та Дар’я Варфоломєєва.

Раніше "Телеграф" писав, що Мінмолодьспорту не дав дозволу легендарному шахісту покинути Україну.