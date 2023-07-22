Легендарного українського шахіста не випускають із України на змагання

Міністерство молоді та спорту вирішило заборонити спортсменам змагатися на турнірах проти представників росії та Білорусії

Легендарний шахіст Василь Іванчук не може залишити Україну, щоб взяти участь у змаганнях в Азербайджані.

Як повідомив гендиректор Міжнародної федерації шахів Еміль Сутовський, у цій країні Іванчук мав виступити на Кубку світу.

Справа в тому, що шахіст не одержав необхідного дозволу від Міністерства спорту України. Без дозволу виїхати він не може, тому що йому 54 роки і він є військовозобов’язаним.

Відомо, що у змаганнях візьмуть участь і росіяни, але виступатимуть вони під нейтральним прапором. Саме присутність представників країни-агресора і є причиною, через яку Іванчуку не дають дозволу від Міністерства спорту.

У зв’язку із цим Федерація закликає міністерство дозволити Іванчуку виїхати з України для участі у змаганні. Під листом із проханням випустити Іванчука за кордон підписалися легендарні шахісти Магнус Карлсен, Віші Ананд, Хікара Накамура, Фабіано Каруано, Уеслі Со та Борис Гельфанд.

Нагадаємо, що Міністерство молоді та спорту вирішило заборонити спортсменам змагатися на турнірах проти представників Росії та Білорусії.

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