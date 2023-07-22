Легендарного украинского шахматиста не выпускают из Украины на соревнования

Министерство молодежи и спорта решило запретить спортсменам соревноваться на турнирах против представителей россии и белоруссии

Легендарный шахматист Василий Иванчук не может покинуть Украину, чтобы принять участие в соревнованиях в Азербайджане.

Как сообщил гендиректор Международной федерации шахмат Эмиль Сутовский, в этой стране Иванчук должен был выступить на Кубке мира.

Дело в том, что шахматист не получил необходимого разрешения от Министерства спорта Украины. Без разрешения выехать он не может, так как ему 54 года и он является военнообязанным.

Известно, что на соревнованиях примут участие и россияне, но выступать они будут под нейтральным флагом. Именно присутствие представителей страны-агрессора и является причиной, по которой Иванчуку не дают разрешения от Министерства спорта.

В связи с этим Федерация призывает министерство разрешить Иванчуку выехать из Украины для участия в соревновании. Под письмом с просьбой выпустить Иванчука за границу подписались легендарные шахматисты Магнус Карлсен, Виши Ананд, Хикара Накамура, Фабиано Каруано, Уэсли Со и Борис Гельфанд.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта решило запретить спортсменам соревноваться на турнирах против представителей россии и белоруссии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в Украине разгорелся скандал вокруг легенды спорта Сергея Бубки.