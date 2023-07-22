Украинских спортсменок случайно "отправили" на турнир с россиянами: что произошло

Украинки случайно попали в заявку

Украинские фехтовальщицы попали в заявку нашей сборной на чемпионат мира, где также заявлены россияне и белорусы. В Федерации фехтования Украины заявили, что это произошло по ошибке.

Как отмечают в ФФУ, наши спортсмены не будут участвовать в соревнованиях.

Отметим, что информация о выступлении наших спортсменок появилась на официальном сайте мирового первенства. При этом украинки изначально знали, что на турнир не поедут.

"Наши спортсмены не будут соревноваться там, где будут соревноваться российские и белорусские спортсмены в соответствии с приказом Минмолодежьспорта по этому поводу.

При этом мы продолжаем искать варианты, чтобы наши спортсмены продолжали соревноваться и до последнего стараемся сохранять их шансы на участие. Отсутствие спортсмена в заявке делает невозможным его участие даже в случае отсутствия российских и белорусских спортсменов", – сказали в ФФУ.

От Украины на чемпионат мира должны были отправиться Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко, Влада Харькова и Дарья Варфоломеева.

Ранее "Телеграф" писал, что Минмолодежьспорта не дал разрешение легендарному шахматисту покинуть Украину.