"Драконовское" ограничение для украинских спортсменов могут отменить

Переговоры на эту тему уже начались

Украинским спортсменам могут разрешить участвовать в международных соревнованиях, где также принимают участие россияне и белорусы.

Об этом заявил министр молодежи и спорта и президент НОК Украины Вадим Гутцайт, пишет Tribuna.

По словам главы министерства, переговоры с федерациями уже начались.

Запрет на участие украинским спортсменам в таких соревнованиях решили пересмотреть из-за того, что с большой долей вероятности россия и беларусь не будут приглашены на Олимпиаду-2024.

"Как мы прочитали на сайте МОК, через несколько дней будут отправлены приглашения об участии в Олимпийских играх всем странам в мире, но не будет приглашена российская федерация и беларусь. И это, я считаю, уже какая-то победа и нашего спортивного сообщества, и министерства, и НОК. Потому что постоянно работали и работали.

И поскольку сейчас россиянам и белорусам не будут отправлены приглашения, то россияне и белорусы как официальных стран не будут на ОИ. Мы уже начали дискуссию о возможности того, чтобы наши спортсмены участвовали во всех квалификационных соревнованиях к Олимпиаде, если стран-агрессоров не будет на Играх", – сказал министр.

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