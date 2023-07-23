Гімн та прапор не потрібні? У росії "примушують" своїх спортсменів їхати на Олімпіаду-2024

росія має виступати на великих турнірах під нейтральним прапором

Олімпійська чемпіонка росії в танцях на льоду Тетяна Навка, яка є дружиною прес-секретаря путіна дмитра пєскова, наполягає на тому, щоб російські спортсмени поїхали на Олімпіаду-2024 до Парижа в нейтральному статусі.

У коментарі російським ЗМІ вона сказала, що поїздку не можна скасовувати, навіть якщо заборонять російську національну символіку.

"Легко говорити, що за таких умов їхати не можна тим людям, які ніколи не займалися професійним спортом та не жили мрією про олімпійську медаль.

Звичайно, дуже сумно, що не підніматиметься наш прапор і не гратиме гімн – кожен спортсмен мріє про це з дитинства. Але забирати у спортсмена можливість виступити на Олімпійських іграх, забирати мрію не можна.

Якщо буде можливість виступати на Олімпіаді, обов’язково потрібно буде мати таку можливість", – сказала вона.

Нагадаємо, що через початок повномасштабної війни проти України російським спортсменам заборонили виступати під своїм прапором на більшості змагань.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Навка у 2022 році вирішила провести льодове шоу у Луганську, але скасувала захід, пославшись на проблеми з безпекою у регіоні.