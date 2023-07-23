Гимн и флаг не нужны? В россии "заставляют" своих спортсменов ехать на Олимпиаду-2024

россия должна выступать на крупных турнирах под нейтральным флагом

Олимпийская чемпионка россии в танцах на льду Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря путина дмитрия пескова, настаивает на том, чтобы российские спортсмены поехали на Олимпиаду-2024 в Париж в нейтральном статусе.

В комментарии российским СМИ она сказала, что поездку нельзя отменять, даже если запретят российскую национальную символику.

"Легко говорить, что при таких условиях ехать нельзя тем людям, которые никогда не занимались профессиональным спортом и не жили мечтой об олимпийской медали.

Конечно, очень печально, что не будет подниматься наш флаг и не будет играть гимн – каждый спортсмен мечтает об этом с детства. Но отнимать у спортсмена возможность выступить на Олимпийских играх, отнимать мечту нельзя.

Если будет возможность выступать на Олимпиаде, обязательно нужно будет пользоваться такой возможностью", – сказала она.

Напомним, что из-за начала полномасштабной войны против Украины российским спортсменам запретили выступать под своим флагом на большинстве соревнований.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Навка в 2022 году решила провести ледовое шоу в Луганске, но отменила мероприятие, сославшись на проблемы з безопасностью в регионе.