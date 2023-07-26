Укр

В рф на государственном уровне будут промывать мозги спортсменам

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Госдума рф Новость обновлена 26 июля 2023, 14:46
Госдума рф. Фото duma.gov.ru

Российские власти нарушают свой же пропагандистский нарратив о спорте вне политики

Государственная дума рф призвала Министерство спорта россии повлиять на формирование идеологических ориентиров спортсменов. Накануне стало известно, что российский спортсмен, попавшийся на допинге, идет в депутаты.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Госдумы. Минспорту предлагают разработать и реализовать комплекс мер по формированию идеологической, мировоззренческой составляющей ценностных ориентиров российских спортсменов. Кроме того, ведомство обязали развивать российский спорт в условиях санкций.

"Совершенствовать подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта в условиях санкционного давления и попыток международной изоляции российского спорта со стороны недружественных государств.

Усилить меры по повышению эффективности кадрового, научно‑методического обеспечения физкультурно‑спортивной деятельности", – говорится в проекте постановления Госдумы.

Ранее легендарная российская легкоатлетка Елена Исинбаева назвала "чисто номинальным" свое майорское звание в армии рф, из-за чего в Госдуме призвали российских спортсменов не открывать рот.

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