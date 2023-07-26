У рф на державному рівні промиватимуть мізки спортсменам

Російська влада порушує свій же пропагандистський наратив про спорт поза політикою

Державна дума росії закликала Міністерство спорту рф вплинути на формування ідеологічних орієнтирів спортсменів. Напередодні стало відомо, що російський спортсмен, який попався на допінгу, йде у депутати.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті Держдуми. Мінспорту пропонують розробити та реалізувати комплекс заходів щодо формування ідеологічної, світоглядної складової ціннісних орієнтирів російських спортсменів. Крім того, відомство зобов’язали розвивати російський спорт за умов санкцій.

"Удосконалювати підготовку спортсменів високого класу та спортивного резерву для підвищення конкурентоспроможності російського спорту в умовах санкційного тиску та спроб міжнародної ізоляції російського спорту з боку недружніх держав.

Посилити заходи щодо підвищення ефективності кадрового, науково-методичного забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності”, – йдеться у проекті постанови Держдуми.

Раніше легендарна російська легкоатлетка Олена Ісінбаєва назвала "чисто номінальним" своє майорське звання в армії рф, через що в Держдумі закликали російських спортсменів не відкривати рота.