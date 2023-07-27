Вместо рукопожатия пригрозила саблей: Харлан под угрозой дисквалификации проучила россиянку (видео)
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На чемпионате мира по фехтованию произошел скандал
В четверг, 27 июля, украинская саблистка Ольга Харлан "не проявила уважения" к российской спортсменке Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтованию в Милане (Италия). Накануне украинка выиграла "бронзу" на этапе Гран-при в Сеуле (Южная Корея).
На старте турнира в индивидуальной сабле Ольга победила "нейтральную" соперницу из рф со счетом 15:7. После победы украинка не стала жать руку оппонентке, выставив перед собой саблю. Об этом сообщает "Телеграф".
Смирнова после поражения тут же пошла навстречу к Харлан, однако украинка не подпустила россиянку к себе, выставив перед собой саблю. Кроме того, Ольга что-то сказала представительнице страны-агрессора, после чего ушла. А вот россиянка осталась на дорожке, зная что по правилам Международной федерации фехтования (FIE) украинка была обязана пожать руку сопернице, проявив таким образом уважение.
В итоге судьи отклонили протест российской стороны, украинка шагает дальше по турнирной сетке.
К слову, 27 июля Министерство молодежи и спорта опубликовало обновленный приказ, согласно которому украинцы могут соревноваться на турнирах, где под нейтральным флагом участвуют представители стран-агрессоров.
Напомним, из-за предыдущего указа Минспорта россия пыталась любыми методами сорвать квалификацию украинских фехтовальщиков на Олимпиаду в Париже. Про эту подлость россиян также рассказывала Харлан.