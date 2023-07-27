Замість рукостискання пригрозила шаблею: Харлан під загрозою дискваліфікації провчила росіянку (відео)

На чемпіонаті світу з фехтування стався скандал

У четвер, 27 липня, українська шаблістка Ольга Харлан "не проявила повагу" до російської спортсменки Анни Смірнової на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія). Напередодні українка виграла "бронзу" на етапі Гран-прі у Сеулі (Південна Корея).

На старті турніру в індивідуальній шаблі Ольга перемогла "нейтральну" суперницю з рф з рахунком 15:7. Після перемоги українка не стала тиснути руку опонентці, виставивши перед собою шаблю. Про це повідомляє "Телеграф".

Смірнова після поразки відразу пішла назустріч до Харлан, проте українка не підпустила росіянку до себе, виставивши перед собою шаблю. Окрім того, Ольга щось сказала представниці країни-агресора, після чого пішла. А ось росіянка залишилася на доріжці, знаючи, що за правилами Міжнародної федерації фехтування (FIE) українка була зобов’язана потиснути руку суперниці, проявивши таким чином повагу.

У результаті судді відхилили протест російської сторони, українка крокує далі по турнірній сітці.

До речі, 27 липня Міністерство молоді та спорту опублікувало оновлений наказ, за яким українці можуть змагатися на турнірах, де під нейтральним прапором беруть участь представники країн-агресорів.

Нагадаємо, через попередній указ Мінспорту росія намагалася будь-якими методами зірвати кваліфікацію українських фехтувальників на Олімпіаду в Парижі. Про цю підлість росіян також розповідала Харлан.