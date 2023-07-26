Украинец не вышел на поединок с россиянином: в Госдуме рф ему огласили странный "вердикт"

Российские чиновники продолжают делать странные заявления

Призер Олимпийских игр-2020 украинец Игорь Рейзлин нарвался на порцию критики со стороны россиян. Недавно знаменитый шпажист отказался выйти на дуэль против россиянина Вадима Анохина на чемпионате мира.

Бой украинского и российского спортсмена должен был состояться в рамках 1/32 финала чемпионата мира, говорится на официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Наш спортсмен просто не вышел на дорожку, где его ожидал россиянин.

Сделал он это из-за решения национальной федерации, которая запретила украинцам соревноваться против оккупантов.

Это все не оставили без внимания в Госдуме рф. Как заявил местный депутат Дмитрий Свищев, украинца могли "запугать".

"Либо его запугали его же соотечественники, либо спортивные функционеры, либо он просто испугался. Проиграть россиянину в нынешней ситуации для него опасно, поэтому он принял такое решение", – сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россию не позвали на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже. Также приглашение не получили и белорусские спортсмены.