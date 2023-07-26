Агрессорам там не место: россию и беларусь официально не пригласили на Олимпиаду-2024

россияне и белорусы не смогут быть представлены на Олимпиаде-2024 под своим флагом

Международный Олимпийский Комитет огласил список участников Олимпийских игр 2024. В них не попали три страны: россия, беларусь и Гватемала.

Об этом 26 июля сообщили на официальном сайте МОК.

Всего приглашение было отправлено 203 странам. Традиционно их рассылают за год до старта Олимпиады.

Таким образом, указанные страны не смогут быть представлены на Олимпиаде-2024 под своим флагом. При этом регламент соревнований не подразумевает полное исключение российских и белорусских спортсменов с Олимпийских игр-2024.

В заявлении МОК говорится, что решение по их участию будет "принято в правильное время".

Предварительно, вопрос о допуске представителей рф и беларуси решат на сессии МОК в октябре 2023 года.

Ранее МОК заявлял, что примет решение об участии индивидуальных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в соответствии с рекомендациями для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в россии захотели провести свою Олимпиаду.