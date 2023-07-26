Агресорам там не місце: росію та білорусь офіційно не запросили на Олімпіаду-2024

росіяни та білоруси не зможуть бути представлені на Олімпіаді-2024 під своїм прапором

Міжнародний Олімпійський Комітет оголосив список учасників Олімпійських ігор 2024. У них не потрапили три країни: росія, білорусь та Гватемала.

Про це повідомили 26 липня на офіційному сайті МОК.

Усього запрошення було надіслано 203 країнам. Традиційно їх розсилають протягом року до старту Олімпіади.

Таким чином, ці країни не зможуть бути представлені на Олімпіаді-2024 під своїм прапором. При цьому регламент змагань не передбачає повного виключення російських та білоруських спортсменів з Олімпійських ігор-2024.

У заяві МОК йдеться, що рішення щодо їхньої участі буде "прийнято у правильний час".

Попередньо, питання про допуск представників росії та білорусі вирішать на сесії МОК у жовтні 2023 року.

Раніше МОК заявляв, що ухвалить рішення про участь індивідуальних нейтральних спортсменів з російським чи білоруським паспортом відповідно до рекомендацій для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних заходів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у росії захотіли провести свою Олімпіаду.