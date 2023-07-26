Українець не вийшов на поєдинок з росіянином: у Держдумі рф йому оголосили дивний "вердикт"

російські чиновники продовжують робити дивні заяви

Призер Олімпійських ігор-2020 українець Ігор Рейзлін нарвався на порцію критики з боку росіян. Нещодавно знаменитий шпажист відмовився вийти на дуель проти росіянина Вадима Анохіна на чемпіонаті світу.

Бій українського та російського спортсмена мав відбутися у рамках 1/32 фіналу чемпіонату світу, йдеться на офіційному сайті Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Наш спортсмен просто не вийшов на доріжку, де на нього чекав росіянин.

Зробив він це через рішення національної федерації, яка заборонила українцям змагатися проти окупантів.

Це все не залишили поза увагою в Держдумі рф. Як заявив місцевий депутат Дмитро Свищев, українця могли "залякати".

"Або його залякали його ж співвітчизники, або спортивні функціонери, або він просто злякався. Програти росіянину в нинішній ситуації для нього небезпечно, тому він ухвалив таке рішення", – сказав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Росію не покликали на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться у Парижі. Також запрошення не отримали білоруські спортсмени.