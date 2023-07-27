"Наконец-то у украинцев хватило ума": в рф обрадовались решению украинских властей

Украинским спортсменам разрешили соревноваться с "нейтральными" россиянами и белорусами

В россии с удивлением восприняли решение украинских властей, в частности министра молодежи и спорта, главы Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта об отмене бойкота соревнований, на которых россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе.

Соответствующий комментарий в интервью прокремлевского ТАСС дала старший тренер сборной рф по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. Тем не менее она все еще не довольна тем, что Украина и дальше будет бойкотировать турниры, на которых россияне будут соревноваться под своим флагом и гимном.

"Для меня весьма неожиданно, что власти Украины приняли решение позволить своим спортсменам соревноваться вместе с россиянами, имеющими нейтральный статус. Это решение на пользу самим украинским атлетам, наконец-то у их руководителей хватило ума подумать немного о своих спортсменах, а не только о политике.

Но сохранение запрета на участие в соревнованиях, где наши спортсмены будут выступать под флагом своей страны, все равно абсурдно. Все прекрасно понимают, что россия будет продолжать настаивать на том, чтобы ее спортсмены имели равные права со своими зарубежными соперниками", — заявила Родионенко.

Напомним, 27 июля Министерство молодежи и спорта опубликовало обновленный приказ, согласно которому украинцы могут соревноваться на турнирах, где под нейтральным флагом участвуют представители стран-агрессоров.

Украинка Ольга Харлан после публикации обновленного приказа сумела поучаствовать на чемпионате мира по фехтованию в Милане (Италия). Саблистка после победы в поединке не пожала руку россиянке Анне Смирновой. К слову, призер Олимпийских игр-2020 украинец Игорь Рейзлин не вышел на бой против россиянина на этом же турнире, ведь на тот момент запрет все еще действовал.