"Нарешті в українців вистачило розуму": в рф зраділи рішенню української влади

Українським спортсменам дозволили змагатися з "нейтральними" росіянами та білорусами

У росії із подивом сприйняли рішення української влади, зокрема міністра молоді та спорту, голови Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадима Гутцайта про відміну бойкоту змагань, на яких росіяни та білоруси виступають у нейтральному статусі.

Відповідний коментар в інтерв’ю прокремлівського ТАСС дала старший тренер збірної рф зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко. Проте вона все ще не задоволена тим, що Україна й надалі бойкотуватиме турніри, на яких росіяни змагатимуться під своїм прапором та гімном.

"Для мене дуже несподівано, що влада України прийняла рішення дозволити своїм спортсменам змагатися разом із росіянами, які мають нейтральний статус. Це рішення на користь самим українським атлетам, нарешті у їхніх керівників вистачило розуму подумати трохи про своїх спортсменів, а не лише про політику.

Але збереження заборони на участь у змаганнях, де наші спортсмени виступатимуть під прапором своєї країни, все одно є абсурдним. Усі чудово розуміють, що росія продовжуватиме наполягати на тому, щоб її спортсмени мали рівні права зі своїми закордонними суперниками", — заявила Родіоненко.

Нагадаємо, 27 липня Міністерство молоді та спорту опублікувало оновлений наказ, згідно з яким українці можуть змагатися на турнірах, де під нейтральним прапором беруть участь представники країн-агресорів.

Українка Ольга Харлан після публікації оновленого наказу зуміла позмагатися на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані (Італія). Шаблістка після перемоги в поєдинку не потиснула руку росіянці Анні Смірновій. До речі, призер Олімпійських ігор-2020 українець Ігор Рейзлін не вийшов на бій проти росіянина на цьому ж турнірі, адже на той момент заборона все ще діяла.