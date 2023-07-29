Дискваліфікацію Харлан не скасовано, а призупинено: Україна вимагає справедливості

З’явилися нові подробиці у скандалі на ЧС-2023 з фехтування

Міжнародна федерація фехтування (FIE) так і не зняла дискваліфікацію з українки Ольги Харлан, яка відмовилася тиснути руку росіянці Анні Смірновій на чемпіонаті світу з фехтування в Мілані (Італія).

Про це у коментарі "Сіспільне Спорт" розповів Президент федерації фехтування України (ФФУ) Михайло Ілляшев. FIE допустила українку до командного турніру у Мілані, проте наполягає на дискваліфікації спортсменки після змагань. Міжнародна федерація думає, що українська сторона проковтне це рішення, адже в найближчі 2 місяці великих змагань у фехтуванні не передбачається, а тому дискваліфікація матиме формальний характер. При цьому ФФУ має намір подати апеляцію, якщо FIE не скасує "чорну картку" Харлан.

"FIE вважає, що ми цим задовольнимось і не наполягатимемо на скасуванні цієї дискваліфікації. Думаю, у них такий хід думок.

Можливо, скасують цю "чорну картку". Інакше, можливо, ми продовжуватимемо наполягати на її скасуванні. Хоча це буде більш політичний крок, щоб вони визнали, що вони не мають рації, коли ухвалювали таке рішення ”, – заявив Ілляшев.

Нагадаємо, у першому раунді ЧС-2023 в індивідуальній шаблі Харлан після своєї перемоги відмовилася тиснути руку Смірновій. Російська сторона подала протест, адже за правилами FIE суперники зобов’язані потиснути один одному руки, проявивши таким чином повагу один до одного. Організатори турніру проігнорували протест російської сторони, але дискваліфікували Ольгу на 60 днів. Після цього українська сторона подала апеляцію на це рішення.

Після розголосу у ситуацію втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який раптово запросив Харлан на Олімпіаду в Парижі. Ще через деякий час FIE призупинила дискваліфікацію Ольги, пославшись на олімпійські принципи. До речі, в росії почалася істерика через рішення МОК.

Харлан успішно виступила в командному турнірі, дійшовши зі збірною до чвертьфіналу турніру, а у фехтуванні після скандалу в Мілані змінять правила.