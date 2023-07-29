"Гидкий і низький вчинок": в рф бісяться через рішення МОК підтримати Харлан

Світовий розголос допоміг українці

У росії почалася істерика після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримав українську шаблістку Ольгу Харлан. Напередодні українка отримала дискваліфікацію за те, що відмовилася потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги у дуелі на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані (Італія).

Бронзовий призер Олімпіади-2004 з дзюдо росіянин Дмитро Носов у коментарі "Матч ТВ" звинуватив президента МОК Томаса Баха у мерзенному вчинку. На думку Носова, МОК не мав права давати Харлан пряму путівку на Олімпійські гри у Парижі.

"Це чергова "унікальна" ситуація навколо Олімпійських ігор. Я такого ще не зустрічав. Вона не красить Олімпійські ігри. Гтдкий і низький вчинок від Томаса Баха, який оголює його сутність та оголює сутність олімпійського руху", — заявив Носов.

Чотириразовий олімпійський чемпіон (шабля) Віктор Кровопусков вважає, що рішення МОК щодо Харлан призведе до хаосу у фехтуванні.

"Якщо МОК зробить виняток заради української спортсменки Харлан і простить її, то у фехтуванні настане хаос. Усі порушать питання: а чому тоді для нас не роблять подібних винятків? Ми що, знаходимося на іншому рівні? Це буде несправедливо по відношенню до всіх інших", — цитує Кровопускова RT.

Депутат Держдуми рф та олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова заявила, що на МОК хтось вплинув.

"Це, м’яко кажучи, конформізм, незрозуміло. Щодо Харлан, то вона зуміла переконати суддів у своїй невинності. З цим випадком ще треба розбиратися", — сказала Журова в коментарі ТАСС.

Срібна призерка ЧС-1993 у потрійному стрибку Іоланда Чен вважає, що МОК, давши Харлан путівку на Олімпіаду, пішов проти своїх принципів та правил.

"Це неможливе рішення. МОК рубає сук, на якому сидить. Це неповага до самих себе, опустили себе нижче плінтуса, йдуть на поводу в інших збірних, знищують себе, свої закони та правила. Це породжує поганий прецедент.

Якщо щось подібне повториться, люди посилатимуться на цей випадок. МОК абсолютно неспроможні, поводяться як підкаблучники, якими можна керувати, маніпулювати та робити все, що завгодно. Вони підстилки", — цитує Чен "Матч ТВ".

Нагадаємо, Харлан відмовилася потиснути руку Смірновій, виставивши перед собою шаблю. Російська сторона подала протест, адже за правилами FIE суперники зобов’язані потиснути руки, проявивши таким чином повагу один до одного. FIE проігнорувала протест російської сторони, проте все одно дискваліфікувала Ольгу на 60 днів. Після цього українська сторона подала апеляцію на це рішення.

Після розголосу втрутився МОК, який виділив квоту для Харлан на Олімпіаді в Парижі, а також закликав проявляти чуйність до українських атлетів надалі. Пізніше FIE скасувала дискваліфікацію Харлан, дозволивши їй виступити на командному турнірі в Мілані.