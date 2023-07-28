Мала право не тиснути на руку: з’явилися чудові новини про долю українки Харлан
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Спортсменку не дискваліфікують із чемпіонату світу
Українську фехтувальницю Ольгу Харлан поки не дискваліфікуватимуть із чемпіонату світу в Італії.
Як йдеться у рішенні Міжнародної федерації фехтування (FIE), українська спортсменка мала право не тиснути руку росіянці Анні Смирновій, оскільки це прописано в протоколі, що регламентує дії спортсменів під час епідемії коронавірусу.
У цьому організація розцінила жест шаблею як привітання.
Також повідомляється, що FIE пішла на поступки Міжнародному олімпійському комітету, який втрутився у цю ситуацію.
Таким чином, українська спортсменка зможе виступити в командному турнірі, який відбудеться 29 липня.
Нагадаємо, 26 липня спортсменка отримала "чорну картку" за те, що не потиснула руку Анні Смирновій з росії. Інцидент трапився після того, як Харлан перемогла суперницю на чемпіонаті світу. Росіянка після поразки почала скаржитися та подала апеляцію, яку в результаті задовольнили та виключили нашу спортсменку з турніру.
Дискваліфікація позбавила українку не лише можливості продовжити виступи на ЧС, а й на будь-яких найближчих змаганнях, які відбудуться протягом 60 днів з моменту покарання.
Раніше "Телеграф" писав про те, що ха Харлан заступився відомий мільярдер Річард Бренсон.