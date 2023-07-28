Мала право не тиснути на руку: з’явилися чудові новини про долю українки Харлан

Спортсменку не дискваліфікують із чемпіонату світу

Українську фехтувальницю Ольгу Харлан поки не дискваліфікуватимуть із чемпіонату світу в Італії.

Як йдеться у рішенні Міжнародної федерації фехтування (FIE), українська спортсменка мала право не тиснути руку росіянці Анні Смирновій, оскільки це прописано в протоколі, що регламентує дії спортсменів під час епідемії коронавірусу.

У цьому організація розцінила жест шаблею як привітання.

Також повідомляється, що FIE пішла на поступки Міжнародному олімпійському комітету, який втрутився у цю ситуацію.

Таким чином, українська спортсменка зможе виступити в командному турнірі, який відбудеться 29 липня.

Нагадаємо, 26 липня спортсменка отримала "чорну картку" за те, що не потиснула руку Анні Смирновій з росії. Інцидент трапився після того, як Харлан перемогла суперницю на чемпіонаті світу. Росіянка після поразки почала скаржитися та подала апеляцію, яку в результаті задовольнили та виключили нашу спортсменку з турніру.

Дискваліфікація позбавила українку не лише можливості продовжити виступи на ЧС, а й на будь-яких найближчих змаганнях, які відбудуться протягом 60 днів з моменту покарання.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ха Харлан заступився відомий мільярдер Річард Бренсон.