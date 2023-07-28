Имела право не жать руку: появились отличные новости о судьбе украинки Харлан

Спортсменку не дисквалифицируют с чемпионата мира

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан пока не станут дисквалифицировать с чемпионата мира в Италии.

Как говорится в решении Международной федерации фехтования (FIE), украинская спортсменка имела право не жать руку россиянке Анне Смирновой, поскольку это прописано в протоколе регламентирующем действия спортсменов во время эпидемии коронавируса.

При этом организация расценила жест саблей как приветствие.

Также сообщается, что FIE пошла на уступки Международному олимпийскому комитету, который вмешался в эту ситуацию.

Таким образом украинская спортсменка сможет выступить в командном турнире, который состоится 29 июля.

Напомним, 26 июля спортсменка получила "черную карточку" за то, что не пожала руку Анне Смирновой из россии. Инцидент произошел после того, как Харлан победила соперницу на чемпионате мира. Россиянка после поражения начала жаловаться и подала апелляцию, которую в итоге удовлетворили и исключили нашу спортсменку с турнира.

Дисквалификация лишила украинку не только возможности продолжить выступления на ЧМ, но и на любых ближайших соревнованиях, которые пройдут в течение 60 дней с момента наказания.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ха Харлан заступился известный миллиардер Ричард Брэнсон.