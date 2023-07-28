"Нельзя принуждать жать руку агрессору": миллиардер Брэнсон заступился за украинскую спортсменку Харлан

Украинка получила поддержку из Британии

Британский миллиардер Ричард Брэнсон не оставил без внимания скандал, который разгорелся вокруг украинской фехтовальщицы Ольги Харлан. Как известно, после победы над россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира украинка отказалась пожимать руку сопернице, выставив перед ней саблю.

О своей позиции Брэнсон написал на странице в Twitter.

"Никого нельзя принуждать жать руку агрессору", — отметил он.

В комментариях люди начали благодарить миллиардера за поддержку. Они сходятся во мнении, что россияне не должны быть участниками международных соревнований, хотя и выступают они там под нейтральным флагом.

Напомним, что за свой поступок Харлан была дисквалифицирована с соревнований, хотя должна была протий в 1/8 финала. После отказа от рукопожатий со стороны украинки, россиянка подала апелляцию, которую в итоге приняли.

Позже Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Харлан на 60 дней.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинская сторона будет подавать протест на это решение, чтобы наша спортсменка сумела вступить на ЧМ-2023 в командной сабле.