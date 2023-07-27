"Подковерные игры": стали известны детали дисквалификации Харлан

Судья поединка Харлан с россиянкой не дисквалифицировал Ольгу

Украиская фехтовальщица Ольга Харлан получила 2-месячную дисквалификацию на чемпионате мира в Милане (Италия) в результате "подковерных игр".

Об этом в эфире марафона "Единые новости" заявил президент Федерации фехтования Украины (ФФУ) Михаил Ильяшев, передает "Суспільне Спорт". Функционер отметил, что украинская сторона подаст протест против решения организаторов ЧМ-2023, однако для Ольги соревнования точно закончились. Также Михаил отметил, что судья поединка Харлан — Смирнова не показывал "черную" карточку украинке, а решение о ее бане принималось позже в результате "подковерных игр". Сейчас ФФУ занимается тем, чтобы Ольгу допустили на ЧМ-2023 в командной сабле.

"Мы полностью поддерживаем Ольгу Харлан в этой ситуации. Я сейчас нахожусь на чемпионате мира, мы готовим протест, будем оспаривать это решение. Ведь судья, непосредственно работавший на этом поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались подковерные игры. Эта дисквалификация появилась после того, как определилась следующая соперница Ольги, даже был назначен судья на следующий бой", — заявил Ильяшев.

Напомним, украинка победила россиянку Анну Смирнову на старте ЧМ-2023. После поединка Харлан отказалась жать руку представительнице рф, из-за чего российская сторона подала протест. Организаторы отклонили протест команды рф, но все равно дисквалифицировали украинку.

Добавим, в сети всплыл снимок Смирновой, на котором фехтовальщица поддерживает армию рф.