"Підкилимні ігри": стали відомі деталі дискваліфікації Харлан

Суддя поєдинку Харлан із росіянкою не дискваліфікував Ольгу

Українська фехтувальниця Ольга Харлан отримала 2-місячну дискваліфікацію на чемпіонаті світу в Мілані (Італія) в результаті "підкилимних ігор".

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив президент Федерації фехтування України (ФФУ) Михайло Ілляшев, передає "Суспільне Спорт". Функціонер зазначив, що українська сторона подасть протест проти рішення організаторів ЧС-2023, проте для Ольги змагання точно закінчилися. Також Михайло зазначив, що суддя поєдинку Харлан — Смірнова не показував "чорну" картку українці, а рішення про її бан приймалося пізніше в результаті "підкилимних ігор". Наразі ФФУ займається тим, щоб Ольгу допустили на ЧС-2023 у командній шаблі.

"Ми повністю підтримуємо Ольгу Харлан у цій ситуації. Я зараз знаходжусь на чемпіонаті світу, ми готуємо протест, будемо оскаржувати це рішення. Адже суддя, який безпосередньо працював на цьому поєдинку, не давав чорну картку, не дискваліфіковував її. Це вже потім почались "підкилимні ігри". Ця дискваліфікація з’явилась уже після того, як визначилась наступна суперниця Ольги, навіть був призначений суддя на наступний бій", — заявив Ілляшев.

Нагадаємо, українка перемогла росіянку Анну Смирнову на старті ЧС-2023. Після поєдинку Харлан відмовилася тиснути руку представниці рф, через що російська сторона подала протест. Організатори відхилили протест команди росії, але все одно дискваліфікували українку.

Додамо, в мережі сплив знімок Смірнової, на якому фехтувальниця підтримує армію рф.