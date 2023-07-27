Росіянка, якій не потиснула руку Харлан, публічно підтримує армію рф (фото)

Скандал на чемпіонаті світу з фехтування набирає обертів

Українська шаблістка Ольга Харлан була дискваліфікована на ЧС-2023 з фехтування в Мілані (Італія) за відмову тиснути руку російській суперниці Анні Смірновій. Це сталося після перемоги українки у дуелі.

У мережі знайшли фото Смірнової, яка позує поруч із братом — військовослужбовцем армії рф. На знімку фехтувальниця показує пальцями літеру V — один із символів повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну. На це звернув увагу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"На фото Анна Смірнова – та сама російська фехтувальниця, якій українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку на чемпіонаті світу після здобуття перемоги в чесному двобої. Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, що вбиває українців і знищує наші міста. Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала представницю України за небажання тиснути руку росіянці.

FIE, це треба сприймати як позицію? Чи не пахнуть російські гроші кровʼю?" — написав Подоляк.

Анна Смірнова із братом

Нагадаємо, після поразки російська сторона подала протест проти українки, проте FIE відхилила його. Через деякий час організація таки покарала українку дискваліфікацією на 60 днів. Українська сторона оскаржуватиме це рішення міжнародної федерації фехтування.

Додамо, що Харлан зуміла взяти участь на ЧС-2023 в індивідуальній шаблі лише після того, як Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу про бойкот змагань, де виступають спортсмени з рф та Білорусі.