Россиянка, которой не стала жать руку Харлан, публично поддерживает армию рф (фото)

Скандал на чемпионате мира по фехтованию набирает оборотов

Украинская саблистка Ольга Харлан была дисквалифицирована на ЧМ-2023 по фехтованию в Милане (Италия) за отказ жать руку российской сопернице Анне Смирновой. Это произошло после победы украинки в дуэли.

В сети нашли фото Смирновой, которая позирует рядом с братом — военнослужащим армии рф. На снимке фехтовальщица показывает пальцами букву V — один из символов полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. На это обратил внимание советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"На фото Анна Смирнова – та самая российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на чемпионате мира после победы в честном поединке. Как видим, она открыто увлекается российской армией, убивающей украинцев и уничтожающей наши города. Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала представительницу Украины за нежелание пожимать руку россияне.

FIE, это нужно воспринимать как позицию? Не пахнут ли российские деньги кровью?" — написал Подоляк.

Анна Смирнова с братом

Напомним, после поражения российская сторона подала протест против украинки, однако FIE отклонила его. Через некоторое время организация все-таки наказала украинку дисквалификацией на 60 дней. Украинская сторона будет обжаловать данное решение международной федерации фехтования.

Добавим, что Харлан сумела принять участие на ЧМ-2023 в индивидуальной сабле только после того, как Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа о бойкоте соревнований, где выступают спортсмены из рф и Беларуси.