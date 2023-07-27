Автор проекта "Антиподы", журналист и блогер Сергей Иванов высказал свое мнение по поводу ситуации вокруг Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой

Украинская саблистка Ольга Харлан, отказавшаяся пожать руку побежденной ею россиянке на чемпионате мира, демонстрирует высочайший стандарт достоинства, на который должны ориентироваться все — и политики, которые толлерантны к россиянам, и медийщики, тянущие россиян в эфиры, и общественные деятели, которые не брезгуют получать вместе с россиянами премии.

Да, можно найти множество логических доводов для оправдания своего поведения, сказав, что мир сложен, а категоричность – зло. Все это можно сделать и даже получить одобрительный отзыв аудитории. Однако мы говорим не о логике и недостатках мироустройства, мы говорим о достоинстве.

Ольга имеет достоинство, вышеупомянутые персонажи — нет. Вот собственно и все.