Автор проекту "Антиподи", журналіст та блогер Сергій Іванов висловив свою думку щодо ситуації навколо Ольги Харлан та росіянки Анни Смірнової

Українська шаблістка Ольга Харлан, яка відмовилась потиснути руку переможеній нею росіянці на чемпіонаті світу, демонструє найвищий стандарт гідності, на який мають орієнтуватися всі — і політики, які толерують росіян, і медійники, які тягнуть росіян в етери, і громадські діячі, які не гребують отримувати разом з росіянами премії.

Так, можна знайти безліч логічних доводів для виправдання своєї поведінки, сказавши, що світ складний, а категоричність — зло. Все це можна зробити і навіть отримати схвальний відгук аудиторії. Проте ми говоримо не про логіку та вади світоустрою, ми говоримо про гідність.

Ольга має гідність, згадані вище персонажі — ні. Ось, власне, і все.