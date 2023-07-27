Украинцев обязали "салютовать" россиянам: Гутцайт рассказал о ситуации с Харлан (видео)

В Украине обвинили российскую фехтовальщицу в провокации

Министр молодежи и спорта Украины, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт отреагировал на скандал на чемпионате мира по фехтованию в Милане (Италия), где украинка Ольга Харлан после победы над россиянкой Анной Смирновой не пожала сопернице руку.

Соответствующего заявление министр сделал во время пресс-конференции 27 июля, передает "Суспільне Спорт". По словам Гутцайта, он договорился с Международной федерацией фехтования (FIE) о том, чтобы украинские фехтовальщики вместо рукопожатий с россиянами и белорусами использовали "салют" (приветствие в фехтовании, — Ред.).

"Вчера (26 июля) у меня был разговор с Международной федерацией фехтования. И я там подчеркнул, что наши спортсмены не будут пожимать руку атлетам под нейтральным флагом из рф. Вчера была встреча украинской федерации: президента, главного тренера с членами международной федерации. Они также подчеркнули, что наши спортсмены не будут пожимать руку, они сделают "салют", поприветствуют и уйдут с дорожки. То, что мы видели – это конкретная провокация спортсменки под нейтральным флагом", — заявил министр.

Гутцайт настаивает на том, что российская спортсменка устроила провокацию. Кроме того, непонятно, "салютовала" ли Харлан россиянке после победы (в трансляцию этот момент не попал).

"Мы видели, что она делала: конкретно провокацию против Ольги Харлан. Она подошла, сделала провокацию, долгое время держала руку, ждала. Есть случаи спортсменов по фехтованию, когда встречаются спортсмены из Израиля и арабского мира: они не жмут руку, ударяют по клинку и расходятся. Здесь мы увидели, что она спровоцировала Ольгу, организационный комитет. И, к сожалению организационный комитет, зная, что это будет происходить, потому что их предупредили, дисквалифицировал Ольгу после долгого перерыва, они долго спорили", — сказал глава НОК.

Напомним, после поражения Смирнова направилась к Харлан для рукопожатия, однако украинка выставила перед собой саблю, после чего сказала несколько слов и ушла с дорожки. Российская сторона подала протест, ведь по правилам FIE соперники обязаны пожать друг другу руки. Организаторы турнира проигнорировали протест российской стороны, но дисквалифицировали Ольгу на 60 дней. Сообщается, что украинская сторона подала протест на это решение.

Ранее в сети появился снимок, на котором видно, что Смирнова поддерживает армию рф.