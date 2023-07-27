Українців зобов’язали "салютувати" росіянам: Гутцайт розповів про ситуацію з Харлан (відео)

В Україні звинуватили російську фехтувальницю у провокації

Міністр молоді та спорту України, голова Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт відреагував на скандал на чемпіонаті світу з фехтування у Мілані (Італія), де українка Ольга Харлан після перемоги над росіянкою Анною Смірновою не потиснула суперниці руку.

Відповідну заяву міністр зробив під час пресконференції 27 липня, передає "Суспільне Спорт". За словами Гутцайта, він домовився з Міжнародною федерацією фехтування (FIE) про те, щоб українські фехтувальники замість рукостискань із росіянами та білорусами використовували "салют" (вітання у фехтуванні, — Ред.).

"Учора [26 липня] у мене була розмова з Міжнародною федерацією фехтування. І я там наголосив, що наші спортсмени не будуть тиснути руку атлетам під нейтральним прапором з росії. Учора була зустріч [української] федерації: президента, головного тренера з членами міжнародної федерації. Вони також наголосили, що наші спортсмени не будуть тиснути руку, вони нададуть "салют", привітають і підуть з доріжки. Те, що ми бачили — це провокація спортсменки під нейтральним прапором", — заявив міністр.

Гутцайт наполягає, що російська спортсменка влаштувала провокацію. Крім того, незрозуміло, чи "салютувала" Харлан росіянці після перемоги (у трансляцію цей момент не потрапив).

"Ми бачили, що вона робила: конкретно провокацію проти Ольги Харлан. Вона підійшла, зробила провокацію, довгий час тримала руку, чекала. Є випадки спортсменів з фехтування, коли зустрічаються спортсмени з Ізраїлю та арабського світу: вони не тиснуть руку, вдаряють по клинку і розходяться. Тут ми побачили, що вона спровокувала Ольгу, організаційний комітет. І, на жаль він [організаційний комітет], знаючи, що це відбуватиметься, бо їх попередили, дискваліфікували Ольгу після довгої перерви, вони довго сперечалися", — сказав голова НОК.

Нагадаємо, після поразки Смірнова попрямувала до Харлан для рукостискання, проте українка виставила перед собою шаблю, після чого сказала кілька слів і пішла з доріжки. Російська сторона подала протест, адже за правилами FIE суперники зобов’язані потиснути один одному руки. Організатори турніру проігнорували протест російської сторони, але дискваліфікували Ольгу на 60 днів. Повідомляється, що українська сторона подала протест на це рішення.

Раніше в мережі з’явився знімок, на якому видно, що Смірнова підтримує армію рф.