"Не можна примушувати тиснути руку агресору": мільярдер Бренсон заступився за українську спортсменку Харлан

Українка отримала підтримку із Британії

Британський мільярдер Річард Бренсон не залишив поза увагою скандал, який спалахнув навколо української фехтувальниці Ольги Харлан. Як відомо, після перемоги над росіянкою Анною Смирновою на чемпіонаті світу українка відмовилася тиснути руку суперниці, виставивши перед нею шаблю.

Про свою позицію Бренсон написав на сторінці у Twitter.

"Нікого не можна змушувати тиснути руку агресору ", — зазначив він.

У коментарях люди почали дякувати мільярдеру за підтримку. Вони наголошують на тому, що росіяни не повинні бути учасниками міжнародних змагань, хоча й виступають вони там під нейтральним прапором.

Нагадаємо, що за свій вчинок Харлан була дискваліфікована зі змагань, хоча мала вийти до 1/8 фіналу. Після відмови від рукостискань з боку українки, росіянка подала апеляцію, яку зрештою прийняли.

Пізніше Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Харлан на 60 днів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що українська сторона подаватиме протест на це рішення, щоб наша спортсменка зуміла вступити на ЧС-2023 у командній шаблі.