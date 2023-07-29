Після скандалу з Харлан у фехтуванні змінили правила

Спортивна федерація не хоче, щоб ситуація повторилася

Міжнародна федерація фехтування (FIE) оголосила про зміну правил поведінки після поєдинків. Це сталося після дуелі українки Ольги Харлан та росіянки Анни Смірнової на чемпіонаті світу в Мілані (Італія).

Про це повідомляє La Repubblica. За інформацією джерела, традиційне рукостискання замінили на дистанційне привітання.

Таким чином, FIE сподівається уникнути подібних скандалів у майбутньому. Адже тепер українцям не доведеться наближатися до росіян, навіть якщо вони виступатимуть на змаганнях у нейтральному статусі.

Нагадаємо, після поразки Смірнова попрямувала до Харлан для рукостискання, проте українка виставила перед собою шаблю, сказала кілька слів і пішла з доріжки. Російська сторона подала протест, адже за правилами FIE суперники зобов’язані потиснути один одному руки, проявивши таким чином повагу. Організатори турніру проігнорували протест російської сторони, але дискваліфікували Ольгу на 60 днів. Після цього українська сторона подала апеляцію на це рішення.

Після розголосу у ситуацію втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який виділив квоту для Харлан на Олімпіаді в Парижі. Ще через деякий час FIE скасувала дискваліфікацію Ольги, пославшись на олімпійські принципи.