После скандала с Харлан в фехтовании изменили правила

Спортивная федерация не хочет, чтобы ситуация повторилась

Международная федерация фехтования (FIE) объявила об изменении правил поведения после поединков. Это произошло после дуэли украинки Ольги Харлан и россиянки Анны Смирновой на чемпионате мира в Милане (Италия).

Об этом сообщает La Repubblica. По информации источника, традиционное рукопожатие заменили на дистанционное поздравление.

Таким образом, FIE надеется избежать подобных скандалов в будущем. Ведь теперь украинцам не придется приближаться к россиянам, даже если они будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Напомним, после поражения Смирнова направилась к Харлан для рукопожатия, однако украинка выставила перед собой саблю, сказала несколько слов и ушла с дорожки. Российская сторона подала протест, ведь по правилам FIE соперники обязаны пожать друг другу руки, проявив таким образом уважение. Организаторы турнира проигнорировали протест российской стороны, но дисквалифицировали Ольгу на 60 дней. После этого украинская сторона подала апелляцию на это решение.

После огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который выделил квоту для Харлан на Олимпиаде в Париже. Еще через некоторое время FIE отменила дисквалификацию Ольги, сославшись на олимпийские принципы.