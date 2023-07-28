Останется без гражданства: известную спортсменку ждет серьезное наказание за прославление россии
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Дробязко — уроженка Москвы, а гражданкой Литвы она стала в 1993 году
Известная литовская спортсменка Маргарита Дробязко серьезно поплатится за то, что поехала сниматься в шоу российской олимпийской чемпионки и супруги дмитрия пескова Татьяны Навки.
Как сообщает LRT, Министерство внутренних дел Литвы просит президента страны лишить ее гражданства.
Там заявили, что участие 51-летней Дробязко в шоу россиянки способствует формированию образа россии как великой страны.
В МВД также уточнили, что спортсменка получает вознаграждение за участие в шоу Навки.
"Мероприятия, в которых участвует Дробязко, способствуют формированию образа россии как великой страны, организующей исключительные мировые события, тем самым способствуя развитию нарратива о "русском мире" и укреплению власти правящего режима в российской федерации", — отметили в ведомстве.
Интересно, что Дробязко — уроженка Москвы, а гражданкой Литвы она стала в 1993 году, чтобы представлять эту страну на Олимпийских играх. В последнее время она живет и работает в россии.
Ранее "Телеграф" писал о том, что российскую теннисистку выгнали из Чехии.