Дробязко — уроженка Москвы, а гражданкой Литвы она стала в 1993 году

Известная литовская спортсменка Маргарита Дробязко серьезно поплатится за то, что поехала сниматься в шоу российской олимпийской чемпионки и супруги дмитрия пескова Татьяны Навки.

Как сообщает LRT, Министерство внутренних дел Литвы просит президента страны лишить ее гражданства.

Там заявили, что участие 51-летней Дробязко в шоу россиянки способствует формированию образа россии как великой страны.

В МВД также уточнили, что спортсменка получает вознаграждение за участие в шоу Навки.

"Мероприятия, в которых участвует Дробязко, способствуют формированию образа россии как великой страны, организующей исключительные мировые события, тем самым способствуя развитию нарратива о "русском мире" и укреплению власти правящего режима в российской федерации", — отметили в ведомстве.

Интересно, что Дробязко — уроженка Москвы, а гражданкой Литвы она стала в 1993 году, чтобы представлять эту страну на Олимпийских играх. В последнее время она живет и работает в россии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что российскую теннисистку выгнали из Чехии.