Вслед за русским кораблем: российскую теннисистку депортировали из Чехии

В страну не пустят и других спортсменок из рф

Полиция Чехии не пустила в страну российскую теннисистку, которая приехала на турнир WTA в Праге.

Как сообщает БТУ, во время проверки в аэропорту спортсменку развернули и приказали покинуть страну.

При этом имя спортсменки пока не раскрывается.

Организаторы турнира говорят, что во время соревнований якобы гражданство россиянок должны были скрывать. Также они отметили, что связались с остальными участницами с российскими и белорусскими паспортами и попросили их не ехать в Прагу.

Интересно, что месяц назад правительство Чехии запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях на российской земле, также запретив россиянам приезжать на соревнования к ним.

Отметим, что неделю назад Польша также не пустила на турнир WTA российских теннисисток. Им заранее сказали, чтобы они не планировали поездку. Об аналогичном решении заявляла и Литва. Там пообещали не допустить россиян к юниорским состязаниям на территории своей страны.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известная теннисистка извинилась за игру в паре с россиянкой.