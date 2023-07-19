"Очень сожалею": известная теннисистка извинилась за игру в паре с россиянкой на Уибмлдоне

Норвежка заявила о своей поддержке украинскому народу

Известная норвежская теннисистка Ульрикке Эйкери принесла публичные извинения за то, что сыграла на Уимблдоне-2023 в паре с россиянкой Александрой Пановой.

В комментарии SVT Эйкери отметила, что должна была принять решение не соглашаться становиться парой для россиянки, но не сделала этого.

"Оглядываясь назад, я хотела бы подумать об этом раньше, но, к сожалению, я этого не сделала. Мне очень жаль. Я очень сожалею о своем выборе, учитывая сложившуюся ситуацию. Я полностью поддерживаю Украину".

Я решительно выступаю против вторжения россии в Украину и сочувствую страдающим украинцам", – сказала 30-летняя спортсменка.

После игры на Уимблдоне многие начали критиковать Эйкери за ее выбор и лишь сейчас она решила пролить свет на свою позицию.

Отметим, что пара Эйкери-Панова проиграла уже во втором раунде парного разряда.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинская теннисистка Элина Свитолина расплакалась на пресс-конференции после матча 1/2 финала Турнира Большого Шлема (ТБШ) "Уимблдон-2023" против Маркеты Вондроушовой из Чехии.